Cirkusartist sagsøger Cirkus Arena

Sidste år kom cirkusartisten Tetiana Korenieva alvorligt til skade, da et kabel knækkede under hendes trapez-show i danske Cirkus Arena

Den ukrainske cirkusartist Tetiana Korenieva måtte lang tid på hospitalet for at få behandlet adskillige brækkede knogler, efter at hendes kabel knækkede under et show for det danske cirkus Arena.

Nu har hun besluttet sig for at lægge sag an mod cirkusset.

Det skriver Radio24syv.

Det var under en forestilling i Hornbæk sidste år, at det gik helt galt med sikkerheden for den unge artist.

Nu fortæller hendes advokat, at det er cirkusset, der skal gøres ansvarlige i sagen og betale erstatning til kvinden, selvom det ifølge Arena er artisternes eget ansvar at have styr på deres udstyr og sørge for, at sikkerheden er i orden.

Tetiana Korenieva brækkede ryggen og fire knogler i nakken, da hun faldt ned under sit show.

Se også: Cirkusartist blev kvæstet: Nu laver Arena støtteforestilling

Der gik ifølge flere vidner fra cirkusset en rum tid, før ambulancen kom for at hente kvinden. Privatfoto

'Ikke vores ansvar'

Efter faldet udtalte Cirkus Arenas turnéchef, Klaus Jochumsen, til Ekstra Bladet, at det ikke var cirkussets ansvar.

- Det er hendes egen rekvisit eller det teater, som hun er ansat i. Altså Bingo-teatret i Ukraine. Når vi har artister, uanset om det er i luften eller en kanonkonge, så er det altid artistens eget ansvar at vedligeholde rekvisiten.

- Vores artister er ikke ansatte, de er engagerede. De er selvstændige kunstnere, der selv skal forsikre sig. Der er ingen selskaber i Danmark, der vil forsikre en kanonkonge eller luftartist.

Det er advokaten Søren Kroer dog ikke enig i, fortæller han til Radio24syv.

- Det tyder på, at andre end Tetiana selv har brugt hendes kabel. Det handler om andre cirkusartister og børn fra publikum, der har fået en gyngetur i showets pause. Cirkus Arena anvendte kablet til andet end hendes cirkusnummer, og det gør efter min opfattelse, at deres ansvar bliver større.

Endnu kun den spæde start

Til Ekstra Bladet forklarer Søren Kroer, at der nu er tale om en indledende del af sagen.

- Lige nu er det eneste, der er sket, at vi har fået fri proces til at stævne cirkusset. Nu skal sagen så behandles, så lige nu er vi bare i venteposition.

Sagen har ifølge advokaten allerede været længere undervejs, fordi Civilstyrelsen først skulle beslutte, om man ville give fri proces til retssagen.

- Det har vi fået nu, og derfor påbegynder sagn nu som en egentlig retssag.

Ifølge Søren Kroer er Tetiana stadig mærket af ulykken, men han har ikke yderligere kommentarer til akrobatens fysiske eller psykiske tilstand.

Advokaten har endnu ikke hørt fra Arena.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Arena, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Cirkus-chef: Det er ikke vores ansvar