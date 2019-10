Citybois-Anthon kommer med opfordring

Den 20-årige blev fredag idømt en betinget dom for at have delt børnepornografisk materiale i den såkaldte Umbrella-sag

Alvoren stod malet i ansigtet på 20-årige Anthon Edwards Knudtzon, da han havde modtaget dommen i Københavns Byret på tyve dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk materiale i den såkaldte Umbrella-sag. Her er over 1150 personer - primært børn og unge - er sigtet, tiltalt og dømt for at dele seksuelt krænkende videoer af en 15-årig pige og dreng.

Han ønskede ikke at sige noget efter dommen, men forinden havde han dog taget det sidste ord i retten.

– Jeg vil gerne have lov til at sige, at den eneste gode ting er, at jeg er blevet klogere på, hvilke konsekvenser det har. Og så vil jeg godt bare sige undskyld. Jeg er ikke noget ondt menneske overhovedet, sagde han.

Hans manager Kristian Nyholm, har efterfølgende skrevet i en sms, at Anthon og alle omkring ham ’er meget kede af de omkostninger, det har haft for de forurettede’.

’For Anthon har det ikke har været ond hensigt, men det er sagen uvedkommende. Vi skal lære hinanden, at man aldrig deler noget på nettet uden at have fået klar accept fra de involverede’, skriver han og siger, at de håber, at sagen giver større opmærksomhed på det problem og får forældre og teenagere til at tage en alvorlig snak om konsekvenserne.

I undersøgelsen af Anthon Edwards Knudtzons personlige forhold, som Kriminalforsorgen har lavet i februar i år, fremgik det, at den 20-årige musiker har haft en god og tryg barndom. Som han tidligere har fortalt, døde hans mor for et par år siden, men han har en god kontakt til sine tre søskende og sin far, som også var med i retten.

Fakta om Umbrella-sagen – Sagen begynder, da Facebook adviserer de amerikanske myndigheder om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år blev delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne sker frem til efteråret 2017. – Oplysningerne går via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella. – Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. – Politiet har sigtet over 1000 unge for distribution af seksuelt krænkende materiale blandt primært unge i hele landet. Hovedparten har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange. – Der er allerede afgjort ni prøvesager af forskellig grovhed, hvoraf otte blev anket til landsretten, og en enkelt er vurderet i Højesteret. Afgørelserne går fra frifindelse i et tilfælde over bødestraffe til betinget fængsel mellem 20 og 40 dage. – Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten. Vis mere Luk

I undersøgelsen fremgår det, at han har en kæreste, en god indtjening som udøvende musiker og bruger al sin tid på at øve og spille foruden at gå til fitness og boksning.

Det fremgår også, at han ikke er tidligere dømt, kun drikker alkohol i weekenderne og aldrig har haft et forbrug af euforiserende stoffer.

Han har planer om at fortsætte sin musikkarriere og har planer om måske at åbne en cafe eller restaurant senere, har han sat i undersøgelsen, der vurderer, at han er egnet til en betinget dom eller samfundstjeneste.