Citybois-stjerne dømt: Uanstændig erstatning

Advokaten for det mandlige offer for Umbrella-sagen har ikke meget til overs for domstolenes fastsættelse af tortgodtgørelser

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Citybois-stjernen Anthon Edwards Knudtzon har fået 20 dages betinget fængsel i den såkaldte Umbrella-sag, hvor to videoer med børnepornografisk materiale er blevet delt vidt og bredt.

Derudover kommer erstatning til en dengang 15-årige pige og jævnaldrende dreng, som ses på de to videoer. Sagen begyndte i sommeren 2015, da seksuel aktivitet mellem pigen og drengen fra Nordsjælland blev filmet og delt via Messenger, som hører under Facebook.

Det blev startskuddet til en sag, hvor mere end 1150 mennesker er sigtet, tiltalt og nogle dømt.

I sagen mod Anthon Edwards Knudtzon havde det kvindelige offers bistandsadvokat krævet 50.000 kroner i erstatning. Dommeren tilkendte hende 5000 kroner, mens det mandlige offer får 1000 kroner.

Se også: Citybois-Anthon kommer med opfordring

Kvinde mere krænket end mand

Højesteret har tidligere taget stilling til, at den kvindelige forurettede var blevet mere krænket end den mandlige.

Se også: Offeret fra Umbrella-sagen: - Alle talte om mig

Den diskussion ønsker den unge mands bistandsadvokat, Helle Hald, ikke at gå ind i.

Overordnet har hun dog ikke meget til overs for fastsættelsen af erstatninger i sagerne:

- Det er uanstændigt, når man tænker på, hvilken krænkelse, de har været udsat på. I nogle domme er erstatningen helt ned til 500 kroner, siger Helle Hald til Ekstra Bladet.

Hun mødte i modsætning til pigens bistandsadvokat, Miriam Michaelsen, ikke op i Københavns Byret, hvor Citybois-stjernen sad på anklagebænken foran dommer og dele af den danske presse.

- Der er sager stort set hver dag, og jeg differentierer ikke mellem, hvem der har delt videoerne. Om det så var en af de kongelige, så er krænkelsen af den forurettede den samme. For mig at se er der ikke noget anderledes i, at det er en kendt.

Se også: Citybois-Anthon tiltalt: Jeg var ung og naiv

Nyt liv i nyt land

Helle Hald ønsker i skrivende stund ikke at udtale sig om, hvordan hendes klient har det.

Af sagen fremgår det dog, at han flere gange blevet spyttet på. Både i skolen, og når han var ude alene. Hans forældre er blevet beskrevet som dårlige mennesker, og han er kort efter at være blevet ansat blevet fyret på grund af videoerne.

Da Højesteret i januar behandlede en af straffesagerne mod en mand, som havde delt materialet, sagde Helle Hald dog om sin klient:

- Han har fået et nyt liv i et andet land.

Da krævede hun 50.000 kroner i tortgodtgørelse til ham. Landets højeste retsinstans tilkendte den unge mand 2000 kroner.

Kvinden fik 10.000 kroner.

Red Barnet har kaldt sagen 'en af de værste seksuelle krænkelser optaget på kamera, man har set i Danmark'.

Se også: Advokat om Umbrella-sager: Uhyre problematisk

Ikke omkostningsfrit

Efter Helle Halds opfattelse er et 'utroligt vigtigt' at der med sager i Umbrella-komplekset bliver statueret et eksempel:

- Selvom det er en hård opdragelse, skal også unge mennesker tænke sig om, før de bevidstløst deler noget på nettet og dermed krænker andre. Det er ikke omkostningsfrit, og så kan man diskutere, om der er nogen af dem, der nogensinde har forstået, at det kunne være børneporno. Men det er et faktum, at man burde have reflekteret over, at de ikke er særlig gamle og afholdt sig fra det, siger advokaten.

- Jeg håber, sagen får flere til at reflektere, hvis de modtager videomateriale eller andet, som kan være krænkende for andre mennesker, og slette det i stedet for at dele det.