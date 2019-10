Citybois-stjerne på anklagebænken: Virker forknyt

Den ene halvdel af Citybois, Anthon Edwards Knudtzon, er tiltalt for at have delt to forskellige videoer med seksuelt indhold via Messenger i den store Umbrellakompleks

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det er en noget mere forknyt Anthon end ham, man kender fra den charmerende drengegruppe Citybois, der fredag morgen har taget plads i retssal 31 i Københavns Byret, hvor der også sidder fire unge drenge på tilhørerpladserne - dog ikke Thor Farlov, der er anden halvdel af Citybois.

Anthon Edwards Knudtzon er ført en grå sweater og sidder med hånden oppe ved munden og kigger lige frem for sig eller ned i bordet og virker meget påvirket af situationen.

Tiltalt Citybois-stjerne tilstår

Han er tiltalt i den danmarkshistoriske Umbrella-sag om digital krænkelse, hvor mere end 1100 primært børn og unge er sigtet, tiltalt og nogle dømt for at have delt krænkende videoer med intime seksuelle optagelser af en dengang 15-årig pige og dreng. Noget, der har haft store psykiske konsekvenser for pigen på videoen.

Da retten blev sat, nikkede Anthon Edwards Knudtzon blot, da dommeren spurgte, om det var ham, hvorefter han sagde sin fødselsdato.

Hans forsvarer oplyste, at han nægter sig skyldig, men at det dog ikke bestrides, at de forurettede var under 18, at det ikke bestrides, at der er tale om såkaldt kategori 2-materiale, at der er et teknisk spor, og det bestrides heller ikke, at han kendte modtagerne af materialet.

Fakta om Umbrella-sagen – Sagen begynder, da Facebook adviserer de amerikanske myndigheder om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år blev delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne sker frem til efteråret 2017. – Oplysningerne går via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella. – Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. – Politiet har sigtet over 1000 unge for distribution af seksuelt krænkende materiale blandt primært unge i hele landet. Hovedparten har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange. – Der er allerede afgjort ni prøvesager af forskellig grovhed, hvoraf otte blev anket til landsretten, og en enkelt er vurderet i Højesteret. Afgørelserne går fra frifindelse i et tilfælde over bødestraffe til betinget fængsel mellem 20 og 40 dage. – Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten. Vis mere Luk

Ifølge anklageskriftet har Anthon Edwards Knudtzon delt to forskellige videoer med børnepornografisk materiale i kategori 2 til tre mennesker via Messenger i juli 2015 - få måneder efter at Citybois røg ud lige før finalen i X Factor. Han var 16 år på det tidspunkt.

Børnepornografi i kategori 2 omhandler blandt andet fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgang end samleje.

Bistandsadvokaten for den forurettede pige fra videoen anmodede om dørlukning, når videoerne afspilles, og referatforbud i forhold til vidneafhøringer og psykologerklæring i sagen. Det protesterede pressens repræsentanter mod.

Afgørelsen blev, at der bliver lukkede døre under en vidneforklaring fra en dreng, der var til stede, da videoen blev lavet. Psykologerklæringen bliver læst op for åbne døre, men under hensynstagen til, at der er navneforbud for den forurettede.

