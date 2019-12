Claus fandt de efterladte børn: Noget i mig sagde, at jeg skulle vende om

56-årige Claus Vitved var ude med en kammerat, da han så to efterladte børn i vejkanten på Park Allé i Aarhus og fik fornemmelsen af, at noget var galt

Claus Vitved og hans kammerat Jens Andersen var lørdag aften på vej ud at spise, da synet af to små børn i vejkanten fik dem til at stoppe op.

- Vi nåede 10-12 meter hen ad vejen, før vi stoppede op, kiggede på hinanden og vendte om. Der var noget i maven, der sagde mig, at vi lige skulle gå tilbage til de to små børn, fortæller Claus Vitved, der bor i Aarhus-bydelen Højbjerg.

- Jeg fik en fornemmelse af, at noget var galt. I første omgang var jeg mest bekymret for, at de to børn stod så tæt på vejkanten af den trafikerede gade. Så vi ville i første omgang lige tjekke, om der var en voksen, der holdt øje med dem, som vi bare ikke havde fået øje på i første omgang.

Ledte efter voksne

Tilbage ved den etårige pige, der sad i en klapvogn, og en dreng på cirka to og et halvt år, begyndte Claus Vitved og Jens Andersen at lede efter voksne i de omkringliggende butikker og restauranter.

- Først tanke var, at forældrene til børnene eller en anden voksen enten måtte være inde i en af forretningerne, eller ved et uheld var hoppet på bussen uden ungerne, men så ville komme tilbage om lidt.

- Men vi kunne ikke finde nogen, så efter en halv times tid gjorde vi det, som alle andre også ville have gjort: vi ringede til politiet, siger Claus Vitved, der forsøgte at kommunikere med drengen.

- Han lod dog ikke til at forstå, hvad vi sagde til ham.

Politiet arbejder lige nu ud fra en teori om, at de to børn er af østeuropæisk afstamning.

Ikke kede af det

Det var tydeligt for Claus, at de to børn kendte og var trygge ved hinanden, for drengen gav den lille pige sin sut og virkede meget omsorgsfuld overfor hende, forklarer han.

- Jeg tror ikke, at de har stået der særlig længe, for de var hverken kede af det eller meget kolde.

Signalement af de efterladte børn: Pigen var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue. Drengen havde grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke på. Begge har sort hår og er mørklødede. De har formentlig østeuropæiske rødder. Drengen har et sprog, men det er ikke et, politiet genkender. Kilde: Ritzau

Da politiet ankom og tog børnene med sig, fortsatte Claus og Jens videre sammen. Men de kunne ikke lægge tanken om de to efterladte børn fra sig.

- Det fyldte hele aftenen i går, og det var da også det første, jeg tænkte på, da jeg vågnede i morges. Så tjekkede jeg lige nyhedssites for at se, om der var sket en udvikling i sagen, lyder det fra østjyden.

- Jeg håber selvfølgelig, at de to børn er i gode hænder, og at forældrene bliver fundet.

Kender ikke sproget

Børnene er nu overdraget til de sociale myndigheder.

Østjyllands Politi er endnu ikke kommet børnenes identitet nærmere:

- Vi forsøger stadig at fastslå den (identiteten, red.). I løbet af i dag får vi en tolk ind, der forhåbentlig kan sige noget om, hvilket sprog, de taler, siger Martin Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet er ved at kigge videoovervågning fra Park Allé igennem for forhåbentligt at komme på sporet af de forsvundne forældre.

- Vi er ikke kommet det nærmere. Vi arbejder videre, siger vagtchefen.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra borgere, der har kendskab til børnene eller deres familie.

