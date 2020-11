Corona bremser sag om bande-drab

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Det var en anderledes start på dagens retsmøde, da den ene af otte tiltalte i sagen om skuddrabet på en 20-årig mand i Rungsted sidste år, ikke kunne møde i retten.

Det manglende fremmøde skyldtes udbrud af coronavirus i Helsingør arrest, hvor elleve personer er smittet.

Tirsdag formiddag var to indsatte og ni ansatte konstateret smittet. Alle ansatte er derfor sendt hjem, og et såkaldt rejsehold har overtaget driften i arresthuset, mens samtlige indsatte er isoleret i deres celler.

Forsvarer Jane Ranum forsøgte at få retten til at give sin tiltalte klient tilladelse til at møde op, ligesom hun alternativt forsøgte at få arresthuset til at sætte en live-forbindelse op, så den tiltalte kunne følge med fra arresten.

Det nægtede retsformanden.

- Jeg ønsker ikke at gennemtvinge noget, som sundhedsmyndighederne ikke anbefaler, sagde retsformand Ulla Ingerslev.

LTF splittet før drab

Tvivl om vidnes forklaring

Trods omstændighederne nåede fire vidner en tur forbi vidneskranken for at afgive forklaring i den brutale sag.

Der var tale om tre medarbejdere på en restaurant ved Rungsted Havn og en politiassistent, som havde gennemset en videoovervågning fra stedet.

Vidnerne forklarede, hvordan tre andre mænd angiveligt var gæster på restauranten, da en stor gruppe unge drenge med anden etnisk baggrund gik forbi.

De tre mænd nåede kun at tage en bid af deres mad, før de fik travlt med at forlade restauranten igen, forklarede de tre vidner samstemmende.

Det ene vidne blev fremlagt den forklaring som han havde givet til politiet, hvor han havde forklaret at han havde lukket de tre mænd ud af restaurantens bagdør.

I retten sagde han imidlertid, at han aldrig havde fortalt sådan til politiet.

Det gav anklagemyndigheden anledning til at spørge, om vidnet var blevet bedt om at sige sådan af andre, hvilket han også nægtede med en meget lav stemme.

Vidne til bandedrab: - Jeg bad mine piger om at dukke sig

Brutalt sammenstød

Det voldsomme skuddrab fandt sted i april sidste år, da to grupperinger fra henholdsvis Nivå og Kokkedal tørnede sammen i et virvar af skyderi og knivstikkerier ved parkeringslommen på Rungsted Strandvej.

Hele episoden varede kun tre minutter, fra da grupperingerne tørnede sammen, til en 20-årig person var skudt i hovedet.

Ydermere var en såret af skud, en alvorligt såret efter en voldsom påkørsel, to biler havareret og adskillige personer forslået.

De tiltalte, som alle er i 20'erne, nægter sig skyldig.