Corona: Christiania lukker for gæster og turister

I forvejen er store dele af det omkringliggende Danmark lukket ned - og følger Christiania trop.

- Vi ønsker ikke at bidrage til eventuel spredning ligesom vi heller ikke selv ønsker at blive smittet. Derfor har man på et hurtigt indkaldt fællesmøde, der blev holdt i fri luft, besluttet, at Christiania lukker ned på foreløbigt ubestemt tid.

Det oplyser Hulda Mader, talskvinde for Christiania, til Ekstra Bladet.

Lukningen medfører, at de forskellige indgange vil blive lukket til med hegn, og det vil ske fra i morgen lørdag kl. 12.

Lukningen kommer dermed til at ramme både de legale som illegale forretninger. Dermed er det slut med både falafler og t-shirts på Carl Madsens Plads samt diverse cannabis-produkter i Pusher Street.

Der til kommer selvfølgelig alle andre forretninger samt caféer og madboder på Christiania.

Særligt de sidste dage har Christiania været populær:

- Vi kan ikke styre alle de mennesker, der kommer fordi Danmark lukker ned. De sidste dage, hvor der har været sol, har der været rigtigt, rigtigt mange mennesker, fortæller Hulda Mader.

- De kommer og hænger i store klynger over det hele. På alle grønne områder og på volden, tilføjer hun.

Normalt er man selvfølgelig glad for besøgene på Christiania, der tæller blandt Københavns mest populære turistattraktioner, men nu - hvor truslen om Corona-virus ligger som en svøbe over landet - frabeder man sig derfor besøg ude fra.

- Især er der efter lukningen af skoler og gymnasier dukket mange unge op. Det er tydeligt, at de keder sig, fortæller Hulda Mader.