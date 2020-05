Corona-drama i elevator på togstation

En konflikt om frygten for coronavirus i en elevator udviklede sig tirsdag til et slagsmål på en togstation i Køge

To mænd blev tirsdag morgen anholdt og sigtet efter et slagsmål ved en elevator på stationen Køge Nord.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten for perioden 07.00 tirsdag morgen til 07.00 onsdag morgen.

Her beskrives det, hvordan en konflikt i en elevator udviklede sig voldeligt.

'Den 46-årige ville også med ind i den lille elevator, hvilket blev afslået af de to inde i elevatoren, fordi de ville undgå eventuel smitte med corona.

'Da de vurderede, at den 46-årige trods afvisningen alligevel ville ind i elevatoren, skubbede de ham ud, hvorefter der opstod slagsmål mellem parterne', skriver politiet.

Tilfældigvis var en betjent i civilt til stede på stationen, der tilbageholdte en 19-årig mand fra Lille-Skensved og en 30-årig mand fra Køge. De blev senere anholdt.

'Sagen endte med, at de to anholdte blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af deres adfærd over den 46-årige. De blev løsladt efter afhøring til sagen og kan nu se frem til en bøde', skriver politiet.