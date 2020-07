Corona-hotspot i populær festgade

Fredag og lørdag i denne weekend vil politiet kunne gribe ind og indføre et opholdsforbud i den festlige gade Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvis de vurderer, at smitterisikoen for coronavirus er for stor.

Selv om 'Gadens' diskoteker og natklubber, der ligger som perler på en snor, stadig holder lukket, så er der alligevel fyldt med mennesker. Det skyldes, at Jomfru Ane Gades mange værtshuse er genåbnet, og når de lukker klokken 24, stimler folk sammen uden for.

Øget patruljering

- Det (oprettelsen af et hotspot, red.) handler om at reducere muligheden for, at der opstår større forsamlinger og dermed potentiel risiko for ny smittespredning, lyder det fra vicepolitiinspektør Henrik Skals i en pressemeddelelse, som fortsætter:

- Derfor vil borgerne også kunne se en øget tilstedeværelse af politi i området omkring Jomfru Ane Gade, fordi vi som en del af indsatsen iværksætter et skærpet patruljetilsyn med festgaden.

Konkret vurdering

Oprettelsen af et hotspot er ikke ensbetydende med, at et opholdsforbud vil finde sted.

- Det kan, som sagt, være en mulighed for os at tage i brug, hvis der efter en konkret politifaglig vurdering sker sammenstimlen i weekenden, fortæller Henrik Skals.

Vælger Nordjyllands Politi at udstede et midlertidigt opholdsforbud i gaden, vil det betyde, at det ikke vil være muligt at tage ophold, men at det er tilladt at passere igennem gaden.