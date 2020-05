Corona-politiet afbrød to mænd midt i erotisk film

Fik bøde på 10.000 kroner: Indehaver af sexklub sigtet for at drive biograf under coronaforbud - han nægter at betale og vil tage kampen op ved domstolene

SexBio er ifølge hjemmesiden et mødested i Aarhus C, hvor man kan udleve frække lyster og fantasier med sig selv eller andre.

Det tilbud benyttede flere sig torsdag eftermiddag af. De betalende gæster i biografen, som er en del af klubben G Club Men's Paradise, blev dog pludselig afbrudt, da ordensmagten kom anstigende.

Politiet havde fået en anmeldelse om, at biografen holdt åbent, selvom det som følge af corona-nedlukningen pt. er ulovligt. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Ejeren blev derfor sigtet for at have drevet biograf i strid med de gældende covid-19-regler, som skal forhindre smittespredning af coronavirus.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sad to mandlige stamgæster og så en erotisk film, da politiet lukkede ballet i Paradisgade 11.

Lyttede til Brostrøm

Pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Anne Tiedemann bekræfter over for Ekstra Bladet, at sigtelsen omhandler den pågældende sexbiograf.

Hun ønsker ikke at forholde sig til, at direktør for landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, i sidste uge officielt gav grønt lys til sex - også mellem singler.

Det gør imidlertid medindehaveren af G Club Men's Paradise, som tog imod bødeforlægget, da ordensmagten pludselig havde indfundet sig.

- Det første, vi gjorde, før der overhovedet var et krav om, at vi skulle lukke pga. corona, var at lukke. Vi tager det her meget alvorligt og har en høj moral, siger den 38-årige Michael Lange til Ekstra Bladet.

Da Mette Frederiksen (S) erklærede, at genåbningen af landet skulle begynde, og liberale erhverv som tatovører og frisører bl.a. kunne slå dørene op på ny, følte Michael Lange og hans kompagnoner sig truffet.

- Og når Søren Brostrøm så oven i købet stiller sig op og siger, at sex er godt og sundt, at man godt kan dyrke sex trods corona, og det både gælder singler og faste partnere, så syntes vi godt, vi kunne åbne under skærpede foranstaltninger, siger Michael Lange.

Ikke en biograf

Sexbioen er en del af et større elskovsforetagende, hvor det primære kundeklientel består af mænd. En del af det er en sexshop, som med sine 52 år på bagen er Danmarks ældste. Den har under hele coronakrisen været åben, og handlen over nettet er gået strygende:

- Ja, vi må stadig sælge dildoer. Der er et stort salg, for man skal have lidt til skuffen, når man er i karantæne, siger Michael Lange, som ligefrem taler om hamstring af sexlegetøj.

Tilbage til det, som Michael Lange og hans medsammensvorne ifølge politiet ikke må. At drive biograf.

- Men det er ikke en biograf. Det har EU-domstolen tidligere slået fast, siger Michael Lange under henvisning til en sag, hvor en anden sexkino forgæves forsøgte at blive vurderet som biograf for at slippe billigere i moms.

Sagen fra 2010 endte med, at EU-domstolen nægtede at give den belgiske sexkino Erotic Center i Brügge lavere moms på seks procent, fordi man ikke mente, det var en biograf.

Vil i retten

Ifølge EU-domstolen svarer en sexkino ikke til definitionen på en biograf. Det er ifølge domstolen et lokale, hvor en gruppe mennesker kan se den samme film, som publikum ikke kan afbryde, og hvor tilskuerne har betalt billetten i forvejen.

- Men sådan er det heller ikke i vores sexbio, hvor kunderne selv kan vælge og skifte filmen, og de betaler heller ikke for at se filmen, men for at besøge vores sexklub, hvor der så er mulighed for både at se film, gå i sauna og meget andet, siger Michael Lange, som tilføjer, at indgangen koster 150 kroner.

Michael Lange nægter at betale bøden eller finde sig i politiets fremfærd og agter at gå i retten for at få behandlet sagen.

- Der var tre gæster fordelt på vores 200 kvadratmeter. Vi lukker maks 10 personer ind ad gangen, og der er typisk højst fem på en gang. Hvis du sammenligner det med for eksempel Ikea, som gerne må holde åbent, så virker det helt vanvittigt.

Ekstra Bladet har ikke via en i dette tilfælde forholdsvis sparsom research kunnet fastslå, hvorvidt Michael Langes sexshop, som hedder 'Alt er tys tys', er landets første. Ifølge Wikipedia åbnede verdens første af slagsen i 1962. Der er tale om Beate Uhse AG i Flensborg.