Corona: Tyven tøver

Tiden synes svære og anderledes for mange, og tyveknægtene har tilsyneladende også fået vanskeligere kår på det seneste.

I starten af denne uge meddelte Nordsjællands Politi med begejstring, at man havde oplevet et helt døgn i politikredsen uden anmeldelser om indbrud i private hjem.

Og den ændrede adfærd anes også i flere andre politikredse, Ekstra Bladet har været i kontakt med.

'Tæt på nul'

I Østjyllands Politi oplyser politiinspektør Gert Bisgaard, at man i Aarhus Kommune ligeledes har haft et døgn, hvor det 'var tæt på nul' i forhold til anmeldelser om indbrud i private hjem.

- Helt overordnet set er tallene dalet, siger han og understreger, at politiet dermed også er meget opmærksomme på mulige ændringer i kriminalitetsbilledet.

- Det er jo åbenlyst, at hvis skoler og institutioner står tomme, så kunne man tro, at nogen i stedet ville kaste sig over de steder. Men der er en meget stor indsats fra vores og fra kommunernes side om tilsyn. Der kan også være lærere, der arbejder med hjemmeundervisning for eleverne fra skolen, pedeller, som renoverer eller udfører mindre håndværkeropgaver, så alle lokaler ikke står tomme hele tiden. Og vi har ikke set nogle alarmerende tendenser, når vi kigger de sidste uger tilbage.

I indbrudsgruppen i Københavns Politi er det 'vurderingen og oplevelsen', at antallet af indbrud i private hjem og i virksomheder er faldet i coronaperioden.

Sammenligner med sidste år

Midt- og Vestsjællands Politi har sammenlignet tallene i den forløbne uges tid i år med samme periode sidste år. Da var der 31 indbrud i privat beboelse mod kun 17 i år.

Lommetyveri faldet

I opgørelsen fremgår der også tal over tyveri fra taske og lomme. Her er forskellen endnu mere markant med 18 episoder sidste år mod blot fire i samme periode i år.

I Syd- og Sønderjyllands Politi har man i den sidste uges tid haft 20 indbrud i private beboelser mod 30 i samme periode året før.

Politiinspektør Kaj Nielsen siger:

- Disse tal dækker udelukkende udviklingen for en enkelt uges vedkommende. Men det ser ud til, at vi har færre indbrud end tidligere. Og det kan meget vel hænge sammen med, at der i øjeblikket generelt er lavere aktivitet i samfundet, hvor mange borgere er hjemme i dagtimerne.

Også i Nordjylland er antallet af indbrud i privat beboelse nedadgående.

- Det er selvfølgelig ganske nærliggende at antage, at indbrud i privat beboelse har en sammenhæng med coronasituationen og herunder et øget antal borgere, der for tiden arbejder hjemmefra, men det er efter vores opfattelse for tidligt at udtale sig om tendenser på grundlag af så kort en tidsperiode, ligesom vi heller ikke har kortlagt årsagssammenhænge, lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Politiet understreger, at betjente, der er afsat til at håndtere området for berigelseskriminalitet, stadig patruljerer aktivt.