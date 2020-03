Coronasmittet dansker afgået ved døden

En dansker er lørdag død efter at være blevet smittet med coronavirus. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

'Lørdag den 14. marts har Herlev og Gentofte Hospital haft et dødsfald relateret til coronavirus,' skriver regionen.

Der er tale om en 81-årig borger, som i forvejen var indlagt på Herlev Hospital for alvorlige sygdomme. Under indlæggelsesforløbet udviklede personen tegn på at være syg med coronavirus, hvilket derefter blev verificeret.

Personale sendt hjem

Det personale, der har været i så tæt kontakt, at det har udgjort en potentiel smitterisiko, er midlertidig sendt hjem, og der vil være opfølgning efter gældende regler, oplyser regionen.

To medpatienter har indtil videre ikke haft symptomer, der tyder på smitte, men forbliver indtil videre isoleret.

'Vi kan på nuværende tidspunkt ikke komme ind på yderligere ind på det dødsfald, der er nævnt i pressemeddelelsen,' oplyser chefkonsulent i presseenheden hos Region Hovedstaden Christina Guldbrandt i en mail til Ekstra Bladet.

80-årig døde af hjerteanfald

En 80-årig person fra Nordjylland døde natten mellem onsdag og torsdag efter et hjerteanfald og blev sidenhen også testet positiv med coronavirus.

Region Nordjylland meldte i dette tilfælde ud, at de ikke betragter det som det første coronadødsfald i Danmark.

- Der er tale om en 80-årig patient, der tidligere på ugen dør af hjertestop – patienten er kendt hjertesyg. Patienten er efterfølgende testet for corona ud fra de gældende retningslinjer på det tidspunkt – og patienten testes positiv, oplyste regionen.