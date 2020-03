Coronastrejke i dansk fængsel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

35 fanger gennemførte onsdag en strejke på Vestre Fængsel i København.

Ved 16.30-tiden nægtede de 35 indsatte at gå fra gårdtur og blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger i gården til klokken 23.15, hvor de med magt blev ført tilbage til cellerne.

Kriminalforsorgen bekræfter episoden i et mail-svar til Ekstra Bladet:

'Kriminalforsorgen kan bekræfte, at der i Vestre Fængsel har været et par episoder under afvikling af gårdtur, hvor de indsatte ikke har villet forlade gårdtursarealet og returnere til belægsafdelingerne. Ved den ene episode har personalet ført en mindre del af de indsatte tilbage med magt', skriver kriminalforsorgen.

Ingen besøg

Ekstra Bladet erfarer, at strejken skyldtes, at de indsatte på grund af coronapandemien har fået frataget muligheden for besøg af venner og familie i 14 dage. Dermed er det kun politi og advokater, der må komme ind i fængslerne.

Se også: Efter nye coronaregler: Det vælter ind med klager

På spørgsmålet om, hvordan 35 fanger kan være samlet på gårdtur, når både statsministeren og majestæten har opfordret til, at man følger retningslinjerne om højst at været ti personer samlet, lyder det skriftlige svar:

'Indsatserne mod spredning af coronasmitte har også betydning for de indsattes fællesskab og gårdture, hvor der så vidt muligt også foretages begrænsninger ift. antal af personer.'

Mistanke om smitte

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der i øjeblikket en håndfuld fanger på Vestre Fængsel, der er isolerede på grund af mistanke om coronasmitte, men Kriminalforsorgen kan hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er konstateret fanger med coronavirus:

'Der testes generelt ikke ved symptomer på smitte med coronavirus i det danske samfund. Kriminalforsorgen arbejder imidlertid efter et forsigtighedsprincip, hvor selv mindre smitteindikationer kan medføre, at indsatte udelukkes fra fælleskab for at begrænse risici for smittespredning', skriver kriminalforsorgen.

Man ønsker ikke at oplyse tallene for de enkelte fængsler, men skriver:

'I Kriminalforsorgen er der aktuelt i omkring 20-25 indsatte udelukket fra fællesskab pga. symptomer, der kunne være tegn på smitte med coronavirus.'