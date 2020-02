Coronavirus: Alle hjemvendte danskere er testet negativ

De syv danskere, der er kommer hjem fra Hubei-provinsen natten til mandag, er alle testet negativ for coronavirus.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Anette Lykke Petri, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger følgende i meddelelsen:

- Vi har fået overleveret oplysninger fra Forsvarets læge, der har fulgt dem på hjemturen og efterfølgende selv snakket grundigt med hver af dem om deres ophold i Kina og deres hjemrejse. Alle syv er blevet podet for at undersøge, om de var smittet med ny coronavirus. Testresultatet viser glædeligt, at alle testresultater er negative for ny coronavirus.

Følges fortsat

De hjemvendte danskere vil dog fortsat blive fulgt tæt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Selvom de nu er testet negativ for smitte, er det vigtigt, at vi følger deres helbredsmæssige tilstand inkubationsperioden ud.

- Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip. Vi vil være i daglig kontakt med dem, og de er blevet grundigt informeret om forholdsregler, siger Anette Lykke Petri.

Ingen af de 7 hjemvendte borgere fra Hubei-provinsen, der landede natten til mandag, er smittet med ny coronavirus. De er nu kommet i 14 dages hjemmekarantæne #dkpol #dkmedier https://t.co/EqDTW3lV0b — Sundheds- og Ældreministeriet (@DKsundhed) February 11, 2020

Forskere frygter farlig mutation: Kan gøre coronavirussen super-smitsom