Coronavirus: Endnu en dansker smittet

Endnu en dansker er blevet smittet med coronavirus efter at have været på skiferie i det nordlige Italien

Sundhedsstyrelsen oplyser, at endnu en dansker er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Personen, der er blevet smittet med virussen, er hjemvendt fra en skiferie 15. februar fra Norditalien.

Tre dage efter hjemkomsten viste personen sygdomstegn som hoste. Personen henvendte sig til lægen 27. februar, og undersøgelserne på Rigshospitalet har nu vist, at der er tale om coronavirus.

Det vil altså sige, at han kan have gået i op til 13 dage med sygdommen i Danmark.

Er hjemme

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm siger følgende om det nye tilfælde.

- Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere COVID-19 og behandle patienten under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer de personer, der har haft tæt kontakt med de smittede.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sat vedkommende i hjemmeisolation, mens de samtidig er i gang med at opspore personer, der har været i kontakt med den smittede.

Nummer to

Torsdag blev det første smittetilfælde konstateret på dansk grund.

Her var der tale om Jakob Tage Ramlyng, der arbejder på TV2.

- Jeg har ikke sovet siden i går, så ud over at jeg er lidt mat, er jeg også rigtig træt og rundt på gulvet, fordi jeg har også gerne ville tale med jer, fortalte han til TV2 News torsdag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, men styrelsen henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi forsøger at få i tale.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste fredag eftermiddag ved 16.30-tiden, at man skærper risikovurderingen til at være 'høj' i hele verden.

