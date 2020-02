Coronavirus: Værre end frygtet sygdom

SARS fik verden til at ryste, da den brød løs i 2002, men nu er den blevet overhalet af coronavirussen.

I hvert fald i forhold til dødsfald.

Det skriver New York Times.

WHO erklærer coronavirus en global sundhedskrise

Således har 361 mennesker mistet livet som følge af virussen, mens 349 personer døde under SARS-udbruddet.

På den lyse side kan det nævnes, at 475 personer er kommet sig efter at være blevet smittet med coronavirussen, hvilket eksperter mener er betryggende.

Det er nemlig et tegn på, at den behandling, man har ydet, har haft den ønskede effekt. Derudover viser det sig, at dødeligheden er lavere end med SARS.

Smittetallet vokser i Europa

SARS’ dødsrate lå på 9,6 procent, mens coronavirussens dødsratte er på omkring to procent.

Den nye virus brød ud i slutningen af 2019 og har siden spredt sig fra Kina og rundt om i verden. Indtil videre er den både i Europa og USA, men den er endnu ikke blevet observeret i Afrika.

Søndag blev det offentliggjort, at 17.205 mennesker i Kina var blevet smittet siden udbruddet, mens 5327 blev smittet med SARS.

