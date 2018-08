Country-stjerne anholdt i lufthavn efter ballade på et fly

Den 45-årige country-stjerne Gretchen Wilson, der blandt andet er kendt for sit store hit 'Redneck Woman', blev tirsdag aften anholdt i Bradley Internationale Lufthavn i staten Connecticut i USA, efter at hun hun havde været årsag til 'en mindre forstyrrelse' på et fly, som politiet udtrykker det. Den kendte sangerinde optrådte også voldsomt overfor de betjente, der var mødt op i lufthavnen for at afhøre Gretchen Wilson omkring balladen på flyet.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, NBC Connecticut og ABC7

Her optræder Gretchen Wilson ved en koncert i USA i 2006. (Foto: AP)

I en udtalelse omkring sagen har politiet skrevet følgende:

'Mens vi afhørte den anklagede på startbanen, blev hun voldsom overfor betjentene og skabte forstyrrelse.'

Den 45-årige Wilson blev anholdt og varetægtsfængslet sigtet for forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Hendes kaution blev sat til 1000 dollars, og hun forventes at blive fremstillet i retten i dag.

Politiet har ikke offentliggjort detaljer omkring den 'mindre forstyrrelse', hun var årsag til i flyet, eller hvordan og hvorfor Gretchen Wilson opførte sig voldsomt overfor de fremmødte betjente.

Gretchen Wilson har haft 13 singler på Billboards country-liste, heraf fem af dem på Top 10. (Foto: AP)

Blev verdenskendt i 2004

Gretchen Wilson, der er fra byen Lebanon i staten Tennessee, blev verdensberømt tilbage i 2004, da hun vandt en grammy for sin berømte country-sang 'Redneck Woman'. Hun har også lavet kendte hits som 'All Jacked Up' og 'One of the Boys'.

Ifølge sin egen hjemmeside tager Gretchen Wilson på en turné i september måned. På 'Labor Day' den første mandag i september måned skal hun optræde i staten Ohio.