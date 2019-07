Crazy Daisy politianmeldt

Forbrugerombudsmanden mener, at Crazy Daisy i Haderslev er gået for langt i nogle af sine reklamer

Diskoteket Crazy Daisy i Haderslev er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, der mener, at diskoteket i sine reklamer har forsøgt at lokke personer under 18 år med reklamer for alkohol.

Forbrugerombudsmanden har meldt diskoteket for seks opslag på Facebook.

Her har diskoteket reklameret for et arrangement til personer over 16 år med teksten:

- Billetten fungerer også som drinksbillet til én forfriskning. Vi står klar med helstegt pattegris, kolde fadøl og den bedste musik, der kan nydes under åben himmel.

I et andet opslag skriver Crazy Daisy i Haderslev:

- Hvis du har et studiekort fra enten HaKa, DBG, HTX eller EUC Syd (Forkortelser for uddannelsesinstitutioner i området, red.), så kan du feste med hele natten som 16+ ...

- Hvis du stadig er lidt genert, så skal vi nok hjælpe dig på vej, og vi har sørget for en masse underholdning og skøre konkurrencer, som nok skal sørge for at du kommer tæt på det modsatte køn, samt et par skarpe tilbud i baren.

Opslagene er meldt til Forbrugerombudsmanden af foreningen Alkohol og Samfund.

Den mener - og her har Forbrugerombudsmanden givet dem ret - at opslagene overtræder forbuddet mod at markedsføre alkohol til personer under 18 år.

Forbrugerombudsmanden har derfor valgt at politianmelde diskoteket for brud på markedsføringsloven.

Her står der i paragraf 11, stykke 2: 'Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisning til rusmidler herunder alkohol.'

Forbrugerombudsmanden mener, at når Crazy Daisy skriver '16+' henvender diskoteket sig til en målgruppe, hvor 16- og 17-årige er inkluderet.