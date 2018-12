Cyberangreb lægger aviser ned: Kan ikke udkomme

Adskillige amerikanske aviser blev lørdag ramt af en computervirus, der forhindrer dem i at få aviserne trykt.

Blandt andet Los Angeles Times, Chicago Tribune og andre store aviser bruger det samme system til at udgive aviserne med. Og systemet er lammet af et cyberangreb, der menes at komme fra et land uden for USA.

Også flere udgaver af Wall Street Journal og New York Times er ramt af nedbruddet. Det er uvist, hvornår trykkesystemet normaliseres.

