En kvinde er omkommet efter at have været involveret i et sammenstød med en varebil. Kvinden var selv på cykel.

Det skriver Sydsjællands Politi på Twitter.

Kvindens pårørende er underrettet.

Ulykken skete ved Køng Kirkevej i Lundby. Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.58, hvorefter ambulance og politi ankom til stedet.

Lidt over klokken 18 oplyser politiet, at der igen er åbnet for trafik. Politi og redningskøretøj har forladt området.