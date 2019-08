Cyklist død under motionsløb

Det endte tragisk, da en mandlig cyklist fik et ildebefindende i begyndelsen af søndagens motions-cykelløb Geopark Bjerg Grand Prix i Odsherred.

Det skete ved 9.30-tiden, men selvom samaritter og ambulancefolk forsøgte at genoplive ham, lykkedes det ikke.

Løbsarrangør Jens Veggerby var ikke selv på stedet, men har talt med folk fra arrangementet, som var lige der, da det skete.

- De fortæller, at han falder helt umotiveret på toppen af en af bakkerne. Det er ikke et styrt. Han får noget, der ligner et ildebefindende, som viser sig at være et hjertestop, fortæller Jens Veggerby.

Han fortæller, at manden kørte med sin hustru og skulle køre den korte rute på 37 kilometer. Han ved ikke præcist, hvor langt den nu afdøde var på ruten, men formoder, at det var omkring halvvejs.

- Nogle deltagere er hos ham med det samme og forsøger genoplivning. Første samarit kommer til stedet efter 4½ minut og-ambulancen lige efter, fortæller han.

Alt, der kunne gøre, blev gjort. Men uden held.

- Det har lagt en stor dæmper på dagen. Man ser jo desværre sådan nogle ting ske, hvor folk bare falder om. Men det gør det ikke mindre trist og tragisk, siger Jens Veggerby.

Cyklisterne kører på en rundstrækning på 37 kilometer, hvor man kan vælge 1-4 runder.

- De fleste har altså nået at køre forbi og set inde ved siden af vejen, at der blev forsøgt genoplivning. Det har selvfølgelig gjort dybt indtryk, siger Jens Veggerby, der ganske kort informerede om ulykken i målområdet.

Han siger,at han tog beslutningen om at fortsætte løbet sammen med politi og myndigheder, også fordi der var mange ryttere ude på ruten.

Vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for sn.dk, at en mandlig cyklist er afgået ved døden under cykelløbet efter at have fået et ildebefindende.

På løbets hjemmeside fremgår det, at der er tale om en dansk motionscykelløb i de stejle bakker i UNESCO Global Geopark Odsherred med omkring 519 højdemeter.

Cykelløbet starter og slutter ved udsigtspladsen i Høve.