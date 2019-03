Cyklist dræbt af lastbil

Opdateret klokken 14.15.

En kvindelig cyklist er afgået ved døden efter at være blevet ramt af en lastbil i krydset T.B. Thriges Gade og Toldbodgade i Odense Centrum.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

I forb. med det alvorlige færdselsuheld vi har tweetet om tidligere, så kan vi oplyse at den cyklist der blev ramt er afgået ved døden på grund af de skader, hun har pådraget sig. Kvindens identitet er lige nu ukendt #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 7, 2019

Tidligere oplyste vagtchef for Fyns Politi Hans Jørgen Larsen over for Ekstra Bladet, at kvinden var i kritisk tilstand.

Politiet har endnu ikke kunne identificere kvinden, som er blev hastet på sygehuset.

- Vi er i fuldt gang på ulykkesstedet. Vi har en bilinspektør på vej, og indtil han er kommet derud, skal alle køretøjer blive holdende, fortæller vagtchefen.

Krydset forventes derfor spærret i længere tid.

- Man kan godt komme fra byen og ned mod Toldbogade og så dreje til højre eller venstre, men man kan ikke komme den anden vej fra, siger vagtchefen.

Den kvindelige cyklist blev hastet på sygehuset. Hendes tilstand er fortsat kritisk. Foto: Local Eyes

