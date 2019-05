Cyklist dræbt i ulykke

Fredag aften er en cyklist afgået ved døden efter at være blevet ramt af en bil

En ulykke på Nykøbingvej i Holbæk har kostet en cyklist livet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er en cyklist, der er påkørt af en bilist. Cyklisten afgår kort efter ved døden, bekræfter fra vagtchef Henriette Heinemann.

Der er tale om en mand i midten af 30'erne, og hans familie er underrettet.

Ulykken skete klokken 18.37.

Politiet er stadig i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken.

- Vi er stadig ved at finde ud af det. Vi skal også have afhørt vidner, men vi ved, at han blev ramt, da han kom kørende.