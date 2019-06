Cyklist dræbt i ulykke

En 64-årig mand har mistet livet efter at være blevet ramt af uopmærksom bilist

En 64-årig mandlig cyklist har fredag eftermiddag mistet livet, efter han blev påkørt bagfra, da han kørte på Skjernvej mellem Holstebro og Skjern.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han bliver ramt af en bil, der kørte i samme retning. Og så dør han af de kvæstelser, han får ved sammenstødet, siger vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at ulykken skete klokken 15.03 ved byen Ørnhøj. Der har efterfølgende blandt andet været en bilinspektør på stedet for at undersøge ulykkesstedet.

Alt tyder dog på, at dødsulykken skyldtes uopmærksomhed hos den 75-årige bilist, der ramte cyklisten.

- Han sidder og roder med noget i sin midterkonsol, og det gør han åbenbart for længe. Uden han lægger mærke til det, trækker han ud mod højre, så han ryger over kantlinjen med højre hjulpar, og så er cyklisten der pludselig, siger vagtchefen.

De pårørende til den 64-årige er underrettet. Politiet er færdige med deres undersøgelser på Skjernvej, så vejen igen er farbar.