Cyklist i eksplosiv vejvrede: Her trækker han kæmpe kniv

En vred ung mand jagtede to medborgere med en stor kniv, efter de var stået ud af en bil, der holdt parkeret midt i en fodgængerovergang

Vejvrede rammer mange af os, men udmynter sig som regel i banden og svovlen og i sjældne tilfælde vred gestikulering mod bøllen, der satte ild i vores temprament.

Men en cyklist i London blev så tosset over en parkering, at det fik ham til at jagte to af bilens passagerer med en kniv. Episoden udspillede sig, da en sort Volkswagen blev parkeret midt i en fodgængerovergang på Greyhound Lane i det sydlige London torsdag eftermiddag.

Det skriver Daily Mail.

På overvågning fra krydset kan man se, hvordan to unge mænd træder ud af det sorte bil, mens to andre mænd cykler forbi og kigger indgående på dem. Da Volkswagen-fyrene går ned af gaden, stopper de to på cyklerne op.

Uden for kameraets synsfelt kommer de åbenbart i et stort skænderi, der eskalerer og ender med, at den ene af cykel-mændene trækker en stor kniv og jager Volkswagen-fyrene væk.

- Jeg hørte en masse råben og var ikke opmærksom på, hvad der præcis skete, fortæller ejeren af overvågningskameraet ifølge Daily Mail.

Inden situationen nåede at gå så galt, at nogen blev stukket ned, blandede en femte mand sig dog og fik hidsigproppen med kniven til at opgive sit forehavende.

Optrinnet skete samtidig med, det britiske Office of National Statistics har offentliggjort, at antallet af l med knive og andre skarpe instrumenter er det højeste i Storbritannien siden 2011, hvor man begyndte at føre statistik.

