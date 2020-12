Cyklist mistænkt for grum hævn mod bilist

En 57-årig mand mistænker cyklist for blandt andet at have smadret hans sidespejl

En trafikal forseelse var formentlig årsagen til, at en 57-årig mand fra Køge har måttet sende sin bil en tur på værksted.

Det skriver Midt- og Vestjællands Politi i døgnrapporten.

Torsdag aften klokken 18.38 anmeldte han nemlig til politiet, at hans bil var blevet udsat for hærværk, mens han kortvarigt havde været inde i et byggemarked på Gammel Lyngvej i Køge.

Da manden kom ud fra byggemarkedet kunne han således konstatere, at en vinduesvisker og et sidespejl på hans bil var blevet ødelagt.

Var tæt på at påkøre cyklist

Den 57-årige mand fik hurtigt en formodning om, hvem der kunne stå bag, idet han kort forinden havde været tæt på at påkøre en cyklist på Københavnsvej i forbindelse med, at han svingede ned ad Gammel Lyngvej.

Cyklisten var efterfølgende fulgt efter den 57-årige ind på parkeringspladsen, hvor han havde råbt truende af bilisten. Den 57-årige var gået ind i byggemarkedet, hvorefter han altså kunne konstatere, at nogen havde lavet hærværk mod hans bil.

Cyklisten, der er mistænkt for at begå hærværket, beskrives ifølge politiet som dansk af udseende, 25-30 år og 175-180 cm høj. Han er almindelig af bygning, har skægstubbe og var cyklende på en mountainbike. Politiet arbejder nu på at identificere cyklisten, som altså mistænkes for at stå bag hærværket.