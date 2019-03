Cyklist påkørt af lastbil

En kvindelig cyklist er i kritisk tilstand efter at være blevet ramt af en lastbil i krydset T.B. Thriges Gade og Toldbodgade i Odense Centrum.

Det bekræfter vagtchef for Fyns Politi Hans Jørgen Larsen over for Ekstra Bladet.

Politiet har endnu ikke kunne identificere kvinden, som er blev hastet på sygehuset.

- Vi er i fuldt gang på ulykkesstedet. Vi har en bilinspektør på vej, og indtil han er kommet derud, skal alle køretøjer blive holdende, fortæller vagtchefen.

Krydset forventes derfor spærret i længere tid.

- Man kan godt komme fra byen og ned mod Toldbogade og så dreje til højre eller venstre, men man kan ikke komme den anden vej fra, siger vagtchefen.

Opdateres...