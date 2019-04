Cyklist påkørt: Mand løsladt

Anholdt af tilfældige efter, at han forsøgte at stikke af fra færdselsulykke

En mand slipper for en tur i grundlovsforhør efter, at han fredag aften blev anholdt i forbindelse med påkørsel af en cyklist i området ved Dronning Louises Bro i København.

Efter, at cyklisten var blevet påkørt, forsøgte manden at stikke af, men han nåede ikke langt. Han nåede at køre lidt videre, før bilen stoppede ved Peblinge Dosering. Her forsøgte manden så til fods at stikke af, men tilfældige fulgte efter ham, så han kunne anholdes kort efter.

- Det er korrekt, at der var den her hændelse i aftes. Men manden, der blev anholdt, er løsladt igen, oplyser Kristian Rohdin, central vagtleder, Københavns Politi.

Manden er fortsat sigtet i sagen.

- Cyklisten var en tur på skadestuen, men er udskrevet igen, fortæller vagtchefen.

Forud for påkørslen havde der været en hændelse længere ude på Nørrebrogade, der havde ført til, at bilisten gassede op.

Vagtchefen er ikke klar over, præcist hvilken hændelse, der var tale om.

Et øjenvidne fortalte fredag aften til Ekstra Bladet, hvordan bilisten efter påkørslen slingrede afsted, inden den stopper ved Peblinge Dossering. Herfra tager bilisten flugten, mens en flok kommer løbende og råber: Stop ham.

- Der er en kvinde, der låner sin cykel til en fyr, der sætter efter ham. Efterfølgende kommer en flok tilbage med ham, og folk råber til ham: Se, hvad du har gjort.

Manden er ifølge øjenvidnet pågrebet civilt, da politiet når frem.