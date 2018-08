Cyklist ramt på landevej: Politi efterlyser flugtbilist

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 52-årig mandlig cyklist er tirsdag aften blevet kørt ned på Faxe Havnevej tæt på Fakse Ladeplads.

Det oplyser vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 21.31 ikke så langt fra krydset Faxe Havnevej/Blåbækvej. Den 52-årige kørte i retning mod Fakse Ladeplads, da en hvid varevogn bagfra ramte manden.

- På stedet er ingen cykelsti, og manden har en tydelig, kraftigt lysende baglygte på sin cykel. Det formodes, at manden bliver ramt af sidespejlet på varebilen. I hvert fald blev der fundet et bagpanel fra et sidespejl på stedet. Der er VW-logo i, så vi formoder, den stammer fra en VW Transporter eller en større model, siger Ole Hald til Ekstra Bladet.

Den 52-årig væltede i grøften. Han blev senere kørt på hospitalet og klagede over smerter. Chaufføren af varebilen kørte efter sammenstødet videre.

- Vi har endnu ikke afhørt den 52-årige, men i ambulancen har han fremstammet, at varebilen skulle være lys, siger Ole Hald.

Politiet håber på, at vidner kan have set varebilen enten før eller efter uheldet. Og hvis nogen i dag konstaterer, at der holder en varebil med et ødelagt sidespejl et sted, så hører politiet gerne fra dem.

Faxe Havnevej/Blåbækvej. Færdselsuheld ca. kl. 2130. En mandlig cyklist kørte mod Fakse Ladeplads og blev ramt at en bagfrakørende hvid/lys varebil. Bilen standsede ikke. Cyklisten bragt til behandling på sygehuset. På stedet er fundet dele fra højre sidespejl med VW logo Fortsat — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) August 21, 2018

Den 52-årige har det efter omstændighederne okay, men ligger til observation på hospitalet, oplyser vagtchefen.

Ole Hald fortæller, at det er usandsynligt, at bilisten, der ramte manden, ikke har lagt mærke til sammenstødet.

- Man kan måske tænke sig til en lastbil med sættevogn, der under bakning måske får ramt noget, hvor chaufføren ikke bemærker det. Men når en cyklist er slået af cyklen, og et sidespejl er slået i stykker, så bemærker man det, siger Ole Hald videre.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.