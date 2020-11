Daniel internationalt efterlyst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi genudsender nu sin efterlysning af en 33-årig mand fra Østerbro ved navn Daniel. Efterlysningen er også sendt internationalt ud, oplyser myndigheden til Ekstra Bladet.

Manden blev første gang efterlyst i slutningen af oktober, efter at han siden september har været savnet.

Daniel, hvis familie ikke ønsker hans efternavn frem, har ikke givet livstegn fra sig til sine nærmeste siden 7. september.

Københavns Politi oplyser, at der ikke foreligger nogen mistanke om, at Daniel har været udsat for en forbrydelse, men alt tyder på, at han i begyndelsen af september har befundet sig i området ved den svenske by Borås mellem Göteborg og Jönköping.

Ifølge Københavns Politi har Missing People i Sverige siden første efterlysning ledt efter den 33-årige.

Daniel beskrives som:

191 cm høj

Tydelig tatovering på halsen

Spinkel af bygning

Mørkt, halvlangt hår

Fuldskæg

Mindre ar over venstre øjenbryn

Hvis du har set Daniel eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, så kontakt Københavns Politi på telefon 1-1-4.