Danish Crown udsat for afpresning

En række europæiske madfirmaer er blevet forsøgt afpresset - Danish Crown er et af dem

I starten af april blev Danish Crown udsat for et forsøg på afpresning, hvor de blev truet med, at deres produkter ville blive forgiftet, hvis ikke de betalte 'en større sum penge'

Det oplyser firmaet i en pressemeddelese.

Pressechef Jens Hansen fortæller til Ekstra Bladet, at truslen blev sendt med posten.

- Den har vi modtaget som helt almindeligt brev.

- Den var sendt til virksomheden, og det er vigtigt at understrege, at vedkommende, der åbnede selve brevet, ikke har været udsat for nogen risiko i den forbindelse, siger han.

Hvad der stod i brevet, og hvad der var i konvolutten, vil Danish Crowns pressechef ikke fortælle. Men truslen havde samme ordlyd som de trusler, der er sendt til en række andre fødevarevirksomheder i Europa.

Se også: Trusselsbrev med ukendt pulver sendt til madfirmaer

Myndighederne vurderer dog ikke, at Danish Crowns medarbejdere, kunder eller forbrugere er i fare.

Firmaet skriver i pressemeddelelsen, at de har instrueret alle alle deres fabrikker i at være særligt opmærksomme på reglerne for adgang til fabrikkerne, og de har øget kontrollen med adgangskort til fabrikkerne.

Sagen er nu overgivet til politiet.