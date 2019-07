Danmark dømt for krænkelse af menneskerettigheder

Danmark er blevet dømt for ikke at lade en forvaringsdømt mand få en uvildig bedømmelse af, hvorvidt han stadig er farlig

Danmark har krænket en dømt mands rettigheder. Det har Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg tirsdag slået fast.

Dermed er en sjælden dom imod Danmark en realitet.

Danmark har ifølge domstolen ageret forkert, da den 54-årige Tim Henrik Bruun Hansen har fået afslag på at få en uvildig bedømmelse af, hvorvidt han fortsat er farlig.

Han blev i 1996 dømt til forvaring for at have forsøgt at voldtage et barn på 10 år. Siden har Herstedvester Fængsel igen og igen vurderet, at han er for farlig til at blive udskrevet på prøve.

Men en afvisning af at give ham en uvildig vurdering er en krænkelse af artikel fem i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det.

Domstolen i Strasbourg sagde i 2018 ja til at behandle klagen over Danmark, hvilket sker temmelig sjældent. Endnu sjældnere sker det, at afgørelsen falder ud til klagerens fordel.

Den nu 54-årige Tim Henrik Bruun Hansen har fået rettens ord for, at hans rettigheder er blevet krænket. Politifoto

Tilfreds advokat

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen hos advokaterne Bonnez og Ziebe i Aarhus har ført sagen i Strasbourg. Han glæder sig ikke overraskende over resultatet.

- Det er sjældent, at Danmark får en plet på den menneskeretlige straffeattest, siger han.

- Helt lavpraktisk betyder det, at vi har fået medhold i, at der er sket en krænkelse, og at processen ikke har opfyldt konventionens krav, siger Tobias Stadarfeld.

Det er en grundlæggende rettighed, at en indespærret borger kan få en prøvelse af, om en myndigheds beslutninger er i orden.

I andre sager mod andre lande har domstolen tidligere slået fast, at dømte har ret til en vurdering foretaget med friske øjne, når der er gået en årrække.

Gentagne overgreb

Tim Henrik Bruun Hansen blev i sin tid idømt forvaring, idet han to gange tidligere var dømt for lignende forbrydelser. En psykiater vurderede i forbindelse med dommen i Østre Landsret, at det var overvejende sandsynligt, at manden ville begå en lignende forbrydelse igen, hvis han var på fri fod.

I den udslagsgivende sag i forhold til hans forvaringsdom, havde han bortført en tiårig ridepige, som han bortførte, forsøgte at voldtage og efterlod bundet til et træ. Først efter 17 timer lykkedes det pigen at undslippe på egen hånd.

I mellemtiden havde gerningsmanden selv kontaktet pigens forældre, men han nægtede at fortælle hverken dem eller politiet, hvor han havde efterladt hende.

Ekstra Bladet har af hensyn til det i dag voksne offer valgt at sløre hendes navn i den gamle artikel fra datidens udgave af Ekstra Bladet. Foto: Ekstra Bladet

I marts 2017 var Tim Henrik Bruun Hansen på ledsaget udgang fra Herstedvester, men her lykkedes det ham at flygte, indtil han under et døgn senere blev anholdt.

I redegørelsen for sagen hos Menneskerettighedsdomstolen fremgår det blandt andet i en rapport fra en psykiater fra 2011, at Tim Henrik Bruun Hansen i mange samtaler udtrykte stor vrede mod fængslet og fængselssystemet.

Han har afvist at få foretaget en kemisk kastrering, blandt andet med henvisning til, at han mener det kan få andre helbredsfølger for ham.

Skal sørge for uafhængig vurdering

Det er et enigt kammer, der har afgjort sagen hos Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Alle syv dommere finder således, at mandens ret til en uvildig bedømmelse er blevet krænket.

Med en dom imod sig er det Danmarks pligt at bringe orden i sagen. Staten skal altså sørge for, at der bliver givet mulighed for en uafhængig vurdering. Derudover er Danmark blevet dømt til at betale manden 2000 euro (omkring 15.000 kroner) inden for tre måneder.

Danmark har nu mulighed for at få sagen for Storkammeret, der er domstolens højeste instans.