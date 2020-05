Danmark er forbudt land: Kvinde skreg to timer i træk

Brasiliansk kvinde bliver nu fremstillet i grundlovsforhør for brud på indrejseforbud for bestandig efter at have udløst alarmopkald med høje skrig på en adresse vest for Aarhus

Bekymrede naboer slog sent tirsdag alarm efter to timer i træk af have lagt ører til høje kvindeskrig fra en lejlighed i Tilst vest for Aarhus.

Det oplyser presseafdelingen i Østjyllands Politi.

Men da betjente dukkede op på adressen, hævdede den højt råbende og tydeligt berusede kvinde, at hun ikke havde været udsat for vold. Og der var heller ikke synlige skader på hende.

Meget tyder til gengæld på, at den 41-årige kvinde opholder sig ulovligt i Danmark. Det viser sig, at den brasilianske statsborger i 2012 var blevet idømt indrejseforbud for bestandigt i en anden jysk retskreds.

Hun blev derfor anholdt på stedet, og lige nu bliver hun fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Kvinden sigtes for overtrædelse af det nedlagte indrejseforbud, og hun risikerer nu at måtte rejse tilbage til sit hjemland - igen. Det har endnu ikke været muligt at få klarlagt, hvorfor hun ikke er velkommen i Danmark.

Ekstra Bladet følger sagen.