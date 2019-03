Danmark sender helikopter til evakueringsaktion

Efter 17 timer med evakuering i det sydvestlige Norge, sender Danmark nu en af Forsvarets redningshelikoptere til hjælp.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

'Den skal støtte med redningstjeneste, så nordmændene kan frigøre egne helikoptere til den aktuelle redningsaktion omkring krydstogtsskibet Viking Sky', skriver Forsvaret på det sociale medie.

Mayday

Evakueringen begyndte klokken 14 lørdag, da det store krydstogtsskib fyldt med hovedsageligt australiere, briter og amerikanere fik motorproblemer og var tæt på at støde på grund i tæt på klipperne.

Mandskabet brugte 30 minutter på at få ankeret til at tage fat i havbunden. Imens blev redningshelikoptere sendt hen til skibet, og siden er 15 personer ad gangen blevet evakueret.

I alt var der 1373 personer ombord. Over 300 er i skrivende stund evakueret. Det melder det norske medie VG. Evakueringen foregår ved, at én person ad gangen hejses op i en helikopter.

En passager filmede lørdag aften, hvordan ekstrem bølgegang fik skibet til at gynge kraftigt. Alt imens, viser videoen, prøver hun og andre passagerer at holde fast og undgå at blive ramt af løse genstande og nedfaldne lofter. Video: Reuters

Tidligt søndag var meldingen, at skibet havde fået gang i tre ud af fire motorer, og det er således på vej i havn i den norske by Molde. Evakueringen pågår dog stadig, da man frygter, at motorerne kan sætte ud igen.

Loftsplader faldt ned

Videobilleder og fotos inde fra skibet viste lørdagen igennem, hvordan bølgerne fik skibet til at gynge kraftigt fra side til side, så loftplader faldt ned, og møblerne gled voldsomt rundt.

17 personer er blevet indlagt med skader. Mindst tre af dem er i en alvorlig tilstand. Det blev oplyst på et pressemøde søndag formiddag.

Redningspersonale er hentet ind fra store områder for at hjælpe til. Foto: Ritzau Scanpix

Hoppede i vandet

Frivillige i kommunen har taget imod evakuerede fra Viking Sky samt et lastfartøj, der selv fik motorstop og slagside, da det sejlede ud for at bistå krydstogtskibet.

Ifølge NRK hoppede flere af besætningen fra fragtskibet i vandet for at blive bjerget af helikoptere, da det ifølge myndighederne er mere sikkert end at redde dem direkte fra skibet.

Viking Sky var lørdag blot 100 meter fra at støde på grund.

Det oplyser den driftsansvarlige ved Møre og Tøndelags Losoldermandskab, der blandt andet står for navigation, til Bergens Tidende.

Viking Ocean Cruises, der ejer Viking Sky, melder i en pressemeddelelse, at den planlagte tur 27. marts er blevet aflyst som følge af den alvorlige hændelse her i weekenden.