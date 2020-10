Danmarks ældste hotel i brand

Politi og brandvæsen er rykket ud til en brand i et hotel i Ribe

Danmarks ældste hotel, der ligger i Ribe, er i brand.

Det oplyser Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er en kælderbrand i Hotel Dagmar, hvor røgen trækker op i stueetagen, siger politiets vagtchef Ole Aamann.

På Twitter beder politiet borgere om at gøre plads, så politiet og brandvæsenet kan komme hurtigt frem.

'Brandvæsen og politi på vej til brand i hotel i Ribe i indre by. Giv plads for udrykningskøretøjerne', skriver politiet.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 17.50. Klokken 18.08 oplyser politiet, at de er fremme ved hotellet, og at branden er under kontrol.

Ingen personer er kommet til skade, og der skulle ikke være risiko for, at branden spreder sig.