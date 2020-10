Danmarks dummeste tyve? Her går indbrud helt galt

'Lidt til højre, nej, nej, den anden højre! Og så lidt til venstre.'

Sådan kunne ordlyden meget vel have været, da to indbrudstyve natten til mandag forsøgte at bryde ind i Jon Jørgensens Yamaha-butik i Roskilde.

Videoen, som kan ses over artiklen, taler sit tydelige sprog. Det er ikke erfarne tyve, der har forsøgt at bryde ind i forretningen, hvor der holder motorcykler til en værdi af op til 400.000 kroner stykket.

- Jeg skulle lige se den video et par gange. For det lignede, at de havde en eller anden plan. Men det gik hurtigt op for mig, at de havde de ikke. Ikke en, der kunne lykkedes i hvert fald, griner Jon Jørgensen, da Ekstra Bladet fanger ham over til telefonen.

Jon Jørgensen fik sig noget af en overraskelse, da han tjekkede overvågningen. Foto: PR

'Det værst tænkelige skete'

Ridsede døren

Da traileren endelig kom på plads foran butikken, forsøgte forbryderne at få døren op med et koben.

- De lavede et par skræmmer på døren, men den skulle alligevel skiftes, så det var fint. Mest af alt minder det lidt om Boris og Ivan fra Krummerne, siger butiksindehaveren.

Faktisk blev Jon Jørgensen først klar over, at der havde været et forsøg på indbrud i butikken, da politiet kontaktede ham om det.

Af politiet har Jon Jørgensen fået fortalt, at både den bil og den trailer, som tyveknægte brugte var meldt stjålet, men at gerningsmændene endnu ikke var blevet pågrebet.

- De var herude med hunde i løbet af natten, siger Jon Jørgensen om politiets arbejde.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi for at få en opdatering i sagen, men det var mandag aften ikke muligt.

