Danmarks kødmarked: Sexkunde brækkede Enjires kæbe

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special-serie om prostitutions-miljøet i Danmark - lige fra Københavns rå gademarked for købesex til provinsens bordeller og escortservice. Vi stiller skarpt på bagmændene og politiets manglende evne til at stille dem til ansvar for den kyniske handel med kvinderne. Følg med i de kommende dage.