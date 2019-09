Danserinde dræbt af fyrværkeri under koncert

Pludselig lød der en stor eksplosion fra scenen, kort efter at fyrværkeriet var sat i gang

Døden kom med et stort brag midt under en koncert med bandet 'Super Hollywood' i den spanske by Las Berlanas klokken ca. 02.00 natten til søndag.

I slutningen af koncerten blev der sat et fyrværkeri i gang, der skulle gøre det hele mere festligt og storslået. Men efter kun ca. et minut lød der en stor eksplosion fra scenen. Og så var alt pludselig panik.

Noget af det eksploderende fyrværkeri havde nemlig ramt den 30-årige danserinde Joana Sainz på kroppen. Adskillige tilstedeværende forsøgte at give hende førstehjælp, heriblandt en læge blandt publikum. Og selv om hun blev bragt hurtigt til hospitalet i en ambulance, kunne lægerne ikke redde hendes liv.

Det skriver flere medier heriblandt El Norte de Castilla samt nyhedsbureauet Avila Red.

Her ses gruppen 'Super Hollywood'. Danserinden Joana Sainz er kvinden til højre i billedet. (Foto: PR Foto)

- Ingen har nogen forklaring på, hvad der skete. Vi har lavet det samme show fem år i træk, fortæller gruppens manager Isidoro Lopez til det lokale nyhedsbureau Avila Red.

Fyrværkeriet består ifølge Isidoro Lopez af en slags stjernekastere, der varer fra 15 til 20 sekunder. Men natten til søndag gik det altså helt galt med fyrværkeriet, der forvandlede scenen til et skræmmende kaos.

Isodoro Lopez siger til den lokale avis El Norte de Castilla, at der måske er fyldt noget forkert materiale i fyrværkeriet. Og det har skabt den pludselige eksplosion.