Dansk ægtepar omkommet i Polen

Et ægtepar fra Vejby blev sidste lørdag dræbt i Polen, mens de i bil var på vej på ferie.

Diana og Jan Zingenberg var på vej til Letland, hvor Diana stammer fra. Her skulle parret besøge hendes to døtre børn og børnebørn.

- Vi er meget kede af det, fortæller Diana Zingenbergs ene datter Gita Upmale til Ekstra Bladet.

Den 32-årige kvinde og hendes søster er midt i bisættelsen af den 55-årige mor, som sammen med ægtemanden blev dræbt på stedet lørdag i en kollision med en lastbil.

Gita Upmale ved ikke præcis, hvad der var årsag til ulykken.

- De blev dræbt på stedet. Jan kørte bilen, men jeg ved ikke, hvad der skete, siger datteren, som er grådkvalt midt i en af de sværeste stunder i sit liv.

Fik ægtepar efterlyst

Gita Upmale fik den ubærlige besked om moderens død søndag, men vidste allerede lørdag, at noget grufuldt måtte være indtruffet.

- Jeg skrev til hende klokken ni lørdag morgen, og hun svarede ikke. Jeg kender hende, og hun er ikke sådan en, der ikke svarer, så da blev jeg meget bekymret. Min mand sagde, at de sikkert bare sov, men jeg vidste, at noget var sket.

Det fik den bekymrede datter til at få parret efterlyst, og dagen efter blev hendes bange anelser bekræftet.

Diana og Jan Zingenberg blev forelskede for fem år siden, hvor de mødte hinanden på Facebook.

- Anden gang de mødte hinanden, bad Jan om min mors hånd. Det skete to måneder efter, at de havde fundet hinanden. Jeg holdt også rigtig meget af Jan, siger Gita Upmale.

Jan Zingenberg efterlader sig ifølge Gita Upmale fem børn. Gita Upmale tilføjer, at Jan Zingenbergs urne bliver nedsat ved siden af hendes mor, som hun vil huske for hendes store, varme hjerte:

- Min mor var altid glad og så sød mod alle.

Hård en at sluge

Den opfattelse deler en stor gruppe mennesker i Vejby i Nordsjælland. Her arbejdede Diana Zingenberg i Rema 1000 og var ifølge den tidligere købmand i kendt for sit smittende humør og gåpåmod.

- Det er en hård en at skulle sluge, siger Jack Helgesen, som indtil i april var kvindens chef.

Han fortæller, hvordan hun kastede sig over arbejdet som kassedame i supermarkedet uden at kunne et ord dansk, da hun for omkring fire år siden kom til landet.

- Hun grinede bare ad det med de sproglige vanskeligheder og påtog sig uden videre et job, hvor det er en fordel at kunne sproget, siger Jan Helgesen.

Fandt hinanden på Facebook

Ifølge ham delte Diana og Jan Zingenberg blandt andet interessen for at køre på motorcykel.

- Det var så ikke den, de kørte på den dag.

Rema 1000's nye souschef Felix Kaae måtte overbringe den triste besked overfor resten af butikkens medarbejdere:

- Dianas veninde kom herind og sagde, at Diana desværre ikke kom på arbejde mere, da hun var død i en bilulykke sammen med sin mand, siger souschefen, som et par gange har besøgt Diana og Jan Zingenberg med sine forældre.

- Vi har været hos dem og spise. Hun var super rar, altid glad og smilende og ville altid hjælpe, hvis man havde brug for det. Det er rigtig hårdt at få at vide, hvad der er sket, og underligt, at hun skulle komme tilbage fra ferie om et par uger og så pludselig ikke kommer mere.

Indsamling

Den tragiske begivenhed har udover kolleger også sat sig i kunderne.

- Vi har lavet en indsamling ved kassen, så alle kunderne er med til at give en blomst, som skal sendes med, når de skal sættes ned i jorden, siger Felix Kaae.

Jack Helgesen har i en gruppe på Facebook delt nyheden om dødsfaldene, som over 100 mennesker har kommenteret.

Flere skriver, at Diana Zingenberg altid var så sød og smilende. Det var Jan Zingenberg ifølge købmanden også.

- Han var ligesom hende udadvendt, smilende og altid i godt humør, siger Jack Helgesen, som har talt med den dræbte kvindes datter.

Familien i stor sorg

Jan Zingenbergs søn giver i kommentarfeltet under dødsbudskabet sit besyv til, at Jack Helgesen har delt den sørgelige besked i Facebook-gruppen.

'Det gør bestemt intet, at du har skrevet dette opslag. Hele familien er i stor sorg, lyder det fra sønnen, som har indsat et iturevet hjerte.

'De vil begge blive savnet'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til sønnen.

Udenrigsministeriet bekræfter, at en dansk statsborger og dennes ægtefælle er omkommet i Polen.

Ministeriet oplyser, at de pårørende er underrettet, men har tavshedspligt og kan derfor ikke oplyse yderligere.