Dansk by hærges af bilindbrud

Bilejere på Stevns gør klogt i at sikre deres køretøjer ekstra godt.

Ifølge lokalmediet TV2 ØST har man nemlig oplevet en voldsom stigning af indbrud i biler de seneste dage.

Således er der siden 18. maj blevet anmeldt 17 tyverier fra person- og varebiler i selve Store Heddinge by i Stevns Kommune.

- Bilerne har stået på vejen og nogle har ligefrem stået i indkørsler på private adresser og så videre, så man har jo listet noget rundt. Selv om man har knust ruder, er der ikke et øje, der har reageret på det eller hørt noget, fordi folk har sovet, så vi er lidt på bar bund, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 ØST.

Fra bilerne er der blandt andet blevet stjålet taster, pulverslukkere, mønter og tasker.

Ifølge politiet er der ingen tvivl om, at det er den samme person eller gruppe af personer, der står bag indbrudsrækken, da det er helt uhørt, at man oplever så mange indbrud i kredsen. Normalt rykker man ud til mellem en og to indbrud i biler på en uge hos Midt- og Vestsjællands Politi.