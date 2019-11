Dansk by ramt af rystende hærværk

En bygning med en jødisk stjerne på Mariagervej i Randers er blevet udsat for hærværk. Det kommer frem dagen efter, at en jødisk gravplads i byen blev overmalet med graffiti

Lørdag blev en jødisk gravplads i Randers udsat for hærværk, og nu er en bygning med en jødisk stjerne på facaden blev overmalet.

Det skriver TV2 Østjylland.

Politiet bekræfter over for mediet, at de har fået en anmeldelse om hærværk på bygningen, og at de efterforsker sagen.

Hærværk på gravplads

Det lader til, at hærværket mod bygningen ligeledes fandt sted lørdag, som var 81-årsdagen for Krystalnatten i Tyskland, hvor 91 jøder blev dræbt, og tusindvis af jødiske forretninger og synagoger blev udsat for hærværk.

- Noget tyder på, at malingen har siddet der siden i går. Malingen er i hvert fald knastør, siger vagtchefen hos Østjyllands Politi til TV2.

Lørdag blev 84 gravsteder overmalet med grøn grafitti. Nogle gravsteder var også blevet væltet.

Borgmesteren i Randers Kommune, Torben Hansen, tager stor afstand fra handlingerne.

- Vi har en af de ældste jødiske begravelsespladser, og vi vil altid værne om den, som vi værner om alle gravpladser. Jeg håber, politiet finder de skyldige, siger han i en pressemeddelelse.

Se også: Borgmester rystet over hærværk på jødisk gravplads

Jødestjerne på postkassen

Det er ikke kun i Randers, danske jøder er blevet udsat for hærværk.

I Silkeborg fik et ægtepar klistret en jødestjerne på postkassen med påskriften 'jude', som man gjorde i Tyskland under Anden Verdenskrig.

Se også: Dansk jøde i chok: Jødestjerne sat på postkassen