Dansk cykelløb afbrudt efter sammenstød med bil: Rytter med åbent benbrud

Under cykkelløbet Medieløbet kom en rytter alvorligt til skade

Der har været et voldsomt cykelstyrt til cykelløbet Medieløbet på Skælskørvej nær Sigersted i Ringsted.

En modkørende bil kørte ind i to af cykelrytterne, skriver Ritzau.

Den ene cyklist er kørt til Slagelse Hospital med et åbent lårbensbrud og måske et hovedtraume.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politikredsen fik meldingen om cykelstyrtet 10.23.

- Der er en mand, der kom slemt af afsted. Han røg op over køleren på en modkørende bil og slog sig, siger vagtchef René Søe Pedersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En anden cyklist er væltet, og flere ryttere er involveret i styrtet, fortæller vagtchefen.

Ingen af de tilskadekommende er i kritisk tilstand.

Kørt frontalt ind i bil

På Medieløbets hjemmeside fremgår det, at der er tale om et løb på en ikke afspærret rute. Rytterne kører altså blandt den almindelige trafik og skal derfor overholde færdselsreglerne.

- De er kørt i en flok, og så er de i et sving eller ved en bakke kommet over i den modsatte side af vejen, hvor de er kørt frontalt ind i en modkørende bil, fortæller René Søe Pedersen til Ritzau.

En af rytterne ramte bilens forrude, så den gik itu.

Ifølge de meldinger, vagtchefen har fået fra indsatslederen på ulykkesstedet, tyder meget på, at bilen har gjort, hvad den kunne for at undvige cyklisterne.

- Den er trukket helt ud i siden, så den er halvvejs ude på skrænten, fortæller vagtchefen, som dog endnu ikke vil placere noget ansvar for ulykken.

Vejen er spærret af, så politiet kan dokumentere uheldet ordentligt.

Det er nabokredsen Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, der har tilladt, at cykelløbet blev afholdt. Selve løbet foregår dog i Midt- og Vestjællands politikreds, og derfor er det dem, der undersøger ulykken.