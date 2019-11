Dansk cykeltalent dræbt: Kræver fængselsstraf

Anklager kræver bilist idømt fængselsstraf efter en dødsulykke ved cykelløbet Tour de Himmelfart i Odder, hvor den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo mistede livet efter at være blevet ramt af bilen.

Det fremgår af anklageskriftet.

Ulykken skete ved cykelløbet i Odder Kommune 31. maj 2019. Rytternes rute var afspærret og skilte viste, at bilister skulle køre andre veje og holde sig fra ruten.

Det var under løbets 3. etape, at 18-årige Andreas Byskov Sarbo blev ramt af bilen under en enkeltstart.

Bilisten kørte fra sin bopæl og kom kort efter til et lyskryds, hvor venstresving var forbudt grundet cykelløbet, fremgår det af anklageskriftet.

To vagter iført refleksveste stod ved krydset for at forhindre, at bilister kørte ind på den ensrettede vej forbeholdt cykelrytterne.

Bilisten foretog imidlertid alligevel venstresvinget og kørte en kilometer, hvor vedkommende undervejs kørte forbi adskillige opsatte skilte, der angav, at færdslen var ensrettet imod bilistens kørselsretning. Derefter kørte bilisten frontalt ind i den 18-årige cykelrytter.

Bilisten tiltales for uagtsomt manddrab, da den 18-årige cykelrytter efterfølgende døde af sine kvæstelser 1. juni. Desuden ønsker anklageren, at tiltalte bliver frataget sit kørekort.

Politiet modtog anmeldelsen efter ulykken klokken 09.42, og enkeltstarten blev efterfølgende aflyst af løbsarrangørerne.

Politiet brugte siden en del tid på at foretage undersøgelser, der også skulle sikre, at løbsarrangørerne havde afspærret ruten korrekt.

