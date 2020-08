Dansk ekspert efter drab: Det gør mig ondt for Slavko

Karsten Fledelius, der er ekspert i Balkan-landene, har flere gange mødt den dansk-serbiske skuespiller Slavko Labovic, hvis svigersøn blev offer for skuddrab for en uge siden i Søborg

– Det er så forfærdeligt, og det gør mig virkelig ked af det. Den slags burde ikke ske i vores land.

Karsten Fledelius, lektor emeritus ved Københavns Universitet og ekspert i Balkan-landenes kultur og historie, har flere gange mødt skuespilleren Slavko Labovic, som er svigerfar til den 27-årige mand, der blev skudt og dræbt i fredags.

Slavko Labovic er blandt andet kendt fra den danske film-trilogi 'Pusher'.

– Jeg har mødt Slavko Labovic flere gange, og det gør mig virkelig ondt for ham og hans familie, siger Karsten Fledelius.

Han vurderer, at det må være ’hård kost’, at fiktionen i de brutale actionfilm, Slavko Labovic har optrådt i, blev til virkelighed op til sidste weekend.

Den 80-årige Balkan-ekspert har også læst det mindeord, som ofrets svigerfar har lagt ud på Facebook.

Slavko Labovic er blandt andet kendt fra filmene 'Pusher' - han og familien befinder sig i stor sorg efter den kyniske nedskydning af svigersønnen i fredags. Foto: Mogens Flindt.

Sorg og ren passion

Her beskrev Slavko Labovic blandt andet, hvordan sorgen og smerte over drabet har ramt familien.

Se også: Skuespiller melder ud om drab på svigersøn

- Det er helt typisk. En meget stærk tekst fyldt med store ord som ’umålelig smerte’, der udtrykker stor sorg og ren passion. Der har serberne ligesom italienerne en høj grad af umiddelbarhed og oprigtighed, siger lektoren.

Han fortæller, at danskere med Balkan-baggrund har et ’tæt og varmt fællesskab’, som ikke mindst kommer til udtryk i deres religiøse overbevisning.

– Man kan sige, at deres kernefamilie er større end vores. Når der sker sådan en udefrakommende likvidering, rykker de virkelig sammen. Det gælder også onkler, fætre og mostre. De sørger meget, når de bliver ramt af døden, siger Karsten Fledelius.

Begravelse lørdag

Drabsofferet Darko Petrovic bliver begravet lørdag klokken 13 fra Den Serbisk Ortodokse Kirke i København. En kirke Karsten Fledelius i øvrigt har været med til at bane vej for. Også der har han flere gange mødt Slavko Labovic.

Den 27-årige svigersøn Darko Petrovic blev skudt fredag kort efter klokken 19, da han sad i sin bil, en sort Audi.

Køretøjet holdt på parkeringspladsen på Gyngemose Parkvej i Søborg, hvor han boede sammen med Slavko Labovic' datter og parrets knap seks måneder gamle søn.

To mørkklædte mænd skød ind gennem en af de bageste sideruder i vognen og flygtede derefter i en hvid Mercedes SUV, der var forsynet med svenske nummerplader. Den bil blev fundet udbrændt i Hvidegårdsparken i Lyngby sent fredag aften og viste sig at være stjålet tilbage i foråret fra en midtjysk autoforhandler.

De svenske plader var stjålet fra en bil i Malmø.

Skuddrab: De mystiske tre timer og 40 minutter

Motivet er ikke klarlagt, og sagen efterforskes på højtryk af Københavns Vestegns Politi. Endnu er ingen anholdt i sagen.