Dansk ekspert: Tæt på menneskelig tragedie

Torben Iversen, der er stabsvagt ved Søværnskommandoen, mener, at det var tæt på at gå galt på skibet, der søndag formiddag stadig er under evakuering i Norge

Under weekendens evakuering af krydstogtskibet 'Viking Sky' i Norge, er 17 personer indtil videre bragt til hospitalet med skader, hvoraf tre er kommet alvorligt til skade.

Evakuerede passagerer fra skibet Viking SKy. Foto: Ritzau Scanpix

Situationen er i skrivende stund stadig kritisk, men der er god kontrol ombord. Det oplyser det norske politi i Møre og Romsdal til den norske avis VG.

Kydstogtskibet 'Viking Sky'.

Men ifølge Torben Iversen, der er stabtsvagt ved søværnskommandoen i Danmark, var det faretruende tæt på at gå galt.

- Ud fra hvad jeg har hørt, var det tæt på at gå galt. Skibet lå omkring 100 meter fra klippekysten, hvor det kunne blive smadret ind mod klippen, siger Torben Iversen, der understreger, at han ikke har haft noget med sagen at gøre.

- Hvad ville der være sket, hvis skibet ramte klippen?

- Hvis skibet ramte klippekysten, så ville det være en menneskelig tragedie, og derefter også en miljømæssig ulykke, fordi der er meget olie ombord, siger han.

Søfartseksperter: Sådan foregår redningsarbejdet

'Viking Sky' var lørdag blot 100 meter fra at støde på grund.

Omkring klokken to lørdag eftermiddag fik politiet i Møre og Romsdal besked om, at krydstogtskibet på vej fra Tromsø til Stavanger havde fået motorproblemer omkring Hustadvika.

Siden da har helikoptere været i færd med at evakuere de i alt 1373 personer ombord. 915 personer er passagerer. En storm i området mellem Trondheim og Molde har gjort det til en lang og dramatisk nat for de tilbageværende personer på krydstogtskibet.

Drama i Nordsøen: Evakueringer fortsætter natten over

Fokuserer på menneskeliv

Hovedredningscentralen i Norge oplyser til VG klokken 8.35, at slæbebåde er klar til at få krydstogtskibet ind til havnen i Molde.

Torben Iversen forklarer, at man altid prioriterer menneskeliv først. Herefter vil man forsøge at få skibet hevet ind til havnen i Molde.

- I løbet af nogle timer vil de formentlig kunne komme ud og tage fat med slæbetrosser, og så begynder man stille og roligt at trække skibet ind mod havnen, siger han.

Strandede passagerer der er evakueret med helikopter fra skibet.

- Hvordan betegner du situationen?

- Det er en kompleks hændelse. Selvom vinden er rolig, er bølgerne stadigvæk kraftige. De opererer med flere helikoptere, og det indikerer, at man har fået et mere stabilt skib. Man kan stadig ikke hente passagerne med et skib, men man kan bruge flere helikoptere samtidig. Anvendelse af flere helikoptere samtidig er muligt, fordi skibet har fået flere motorer til at virke nu, siger han.

- Kan det her ske i Danmark?

- Hver hændelse er sin egen, men i Danmark har vi ikke de klippekyster, som udgør en risiko for skibet. Vi er begunstiget af, at vi kun har klipper på Bornholm, dermed er vores kyst noget blidere, og man ville desuden ramme havbunden tidligere end i Norge, hvor havbunden er meget stejl, siger han.

- Skal kaptajnen forlade skibet til sidst?

- Det er op til kaptajnen, om han bliver på skibet. Jeg er ikke bevidst om, at der er retskrav, men der er en gammel sømandstraditionen, der siger, at kaptajnen forlader skibet til sidst.

Se også: Dansk helikopter frigiver norske kolleger til krydstogtsdrama

Se også: Dansk helikopter frigiver norske kolleger til krydstogtsdrama