Dansk ekssoldat anholdt i udlandet

PTSD-ramte Per Christian Thrane Neis er spærret inde i Filippinerne, og hans forældre frygter for hans liv

Danske Per Christian Thrane Neis er blevet anholdt i Filippinerne.

Den 43-årige mand skulle have været i ulovlig besiddelse af et skydevåben.

Det skriver The Freeman, som er en søsteravis til det engelsksprogede fillipinske medie The Philippine Star.

Per Christian Thrane Neis, der tidligere har været soldat, blev anholdt i sin egen bolig i Cebu City, Filippinerne, om morgenen lørdag 13. april.

Politiet havde en kendelse til at ransage huset, hvor de fandt et .45 kaliber skydevåben, to håndjern og en airsoft-pistol.

Den tidligere soldat sidder nu i filippinsk fængsel.

Plantet pistol

Udenrigsministeriets Borgerservice har bekræftet over for Ekstra Bladet, at en dansk statsborger er tilbageholdt i Filippinerne, men da de har tavshedspligt, kan de ikke give flere oplysninger i sagen.

Til gengæld har Ekstra Bladet talt med Per Christian Thrane Neis' far, Preben Neis, og en dansk ven bosat i Fillippinerne. Vennen hedder Kenneth og ønsker ikke sit efternavn ud i medierne.

- Det er en grim sag. Pistolen var plantet, fortæller Kenneth.

Kenneth har besøgt Per Christian Thrane Neis hver dag siden onsdag, hvor Kenneth fik at vide, at hans ven sad i fængsel. Han har besøgt ham i cellen, hvor der ifølge Kenneth sidder 58 personer sammen på fire gange otte meter

Her har Per Christian Thrane Neis fortalt Kenneth, at våbnet blev fundet i en skuffe i soveværelset.

- Han er eksmilitær-mand, ja. Men jeg ved med sikkerhed, at det ikke var hans våben, og han havde slet ikke noget våben i huset, siger Kenneth.

Frygter for hans liv

Det er næppe rart for nogen at sidde i et filippinsk fængsel. Men Per Christian Thrane Neis lider af posttraumatisk stressyndrom, som han flere gange har stået frem med i medierne.

Med flere selvmordsforsøg i bagagen og den psykiske lidelse er både Kenneth og forældrene til den danske ekssoldat dybt bekymrede.

- Hans liv er i fare. Min kone har ikke sovet siden, vi fik det at vide, fortæller faderen, Preben Neis. Han og konen fik nyheden om sønnens anholdelse søndag.

De har ikke talt med deres søn, siden han blev anholdt. Men op til anholdelsen har ekssoldaten selv været bekymret for, at der var noget i gære, fortæller Preben Neis.

- Selv hvis våbnet er plantet, er det umuligt for en udlænding at bevise. Du har ingen rettigheder der. Ingen, lyder det fra Preben Neis, der sidst så sin søn for fire år siden, inden den 43-årige ekssoldat rejste til Filippinerne med sin fillipinske kone.

Kenneth arbejder sammen med en filippinsk advokat på, at Per Christian Thrane Neis kan løslades mod en kaution.