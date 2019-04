Dansk ekssoldat fængslet i udlandet: Nu er der nyt

Danske Per Christian Thrane Neis sad i fængsel for ulovlig besiddelse af et skydevåben i Filippinerne, men er nu en fri mand.

En ven bosat i Filippinerne og en advokat har kæmpet benhårdt for, at den tidligere, danske ekssoldat kunne løslades mod en kaution. Det lykkedes til sidst.

- Jeg græd, og jeg græd, fortæller ekssoldatens far, 79-årige Preben Neis. Han fortsætter:

- Jeg siger dig. I går morges, da klokken var seks, fik jeg tilsendt tre billeder, hvor han løser håndjernene på politistationen. Han strækker armene op for at vise, at han er fri.

Billederne er han dog ikke klar til at dele med offentligheden. Han vil først stå sammen med sin søn i lufthavnen.

Friheden kostede kassen

I skrivende stund sidder den 43-årige ekssoldat i en flyver med kurs mod Danmark. Han er fremme torsdag formiddag, hvor hans far og resten af familien står klar til at tage imod deres hjemvendte søn.

- Jeg er jordens lykkeligste mand. Han er på vej hjem. Det er sgu dejligt.

- Men det var dyrt. Det har kostet mange penge, for vi har måtte betale hele gildet selv. Kaution, flybilletter og mange andre ting, så det kunne gå op i en enhed, siger den 79-årige far.

I alt har han og hans kone måtte slippe omkring 35.000 danske kroner, hvoraf cirka 20.000 af dem af gået til kautionen.

Politi fandt våben

Per Christian Thrane Neis blev anholdt i sin egen bolig i Cebu City, Filippinerne, om morgenen lørdag 13. april.

Det gjorde han, fordi politiet under en ransagning i huset fandt et .45 kaliber skydevåben, to håndjern og en airsoft-pistol, skrev The Freeman i sidste uge.

Ifølge Preben Neis og vennen bosat i Filippinerne var pistolen dog plantet.

- Han er eksmilitær-mand, ja. Men jeg ved med sikkerhed, at det ikke var hans våben, og han havde slet ikke noget våben i huset, sagde vennen, der hedder Kenneth og ikke ønsker sit ikke efternavn ud i medierne, tidligere til Ekstra Bladet.

Per Christian Thrane Neis har tidligere stået frem i flere medier og fortalt om sin lidelse posttraumatisk stressyndrom.

Med flere selvmordsforsøg i bagagen og den psykiske lidelse var både Kenneth og forældrene til den danske ekssoldat dybt bekymrede, og Preben Neis er opmærksom på, at hans søn med stor sandsynlighed er hårdt, psykisk belastet, når han lander i Danmark.