Dansk F-16 afviste russiske spioner

Et danskregistreret F-16 afviste mandag et russisk militærfly på grænsen til det danske luftrum

Som en del af det danske afvisningsberedskab var et dansk jagerfly af modellen F-16 på vingerne for at sende et russisk militærfly tilbage mod øst.

Det skriver Forsvaret på sin Facebook-side.

'Det danske F-16 fly med kaldenavnet E-191 og den smukke Dannebrogsudsmykning var som en del af afvisningsberedskabet i går i luften for at identificere et russisk IL-20M fly, der fløj på kanten af dansk luftrum. Flyet, der i NATO kaldes et COOT-A, kom ikke ind i dansk luftrum', står der således på Forsvarets side.

Ifølge TV2 er det russiske fly et spionfly, der bliver brugt til at indsamle data.

Oftest russerne

Det danske afvisningsberedskab bliver i gennemsnit aktiveret 38 gange årligt. Oftest er det russiske fly, der skal afvises.

- Når afvisningsberedskabet følger de russiske fly i luften over Østersøen er det også nogle gange et spørgsmål om at sørge for, at trafikken i området er synlig for alle, forklarede Karsten Fledelius Jensen, der er chef for Flyvevåbnets nationale luftoperationscenter, i en pressemeddelelse fra Forsvaret tidligere på året.



- Der har tidligere været situationer, hvor den civile trafik har været i fare, fordi de ikke kunne se de russiske fly. Vores afvisningsberedskab flyver med transponderne tændt, så vi er sikre på, at vi bliver set. Det er det, arbejdet også handler om.

