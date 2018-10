Dansk færge i problemer i Østersøen: 335 personer ombord

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

En dansk færge er tirsdag middag omkring klokken 13.00 brudt sammen ud for den russiske by Kaliningrad.

Færgen var på vej fra den tyske by Kiel til Klaipeda i Litauen, da færgen fik problemer.

Kommunikationschef i DFDS Seaways Rikke Riise fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om et nedbrud i hovedmaskinen og henviser til en netop udsendt pressemeddelelse.

Her lyder det, at nedbruddet skyldes 'en olietåge, udløste skibets slukningssystem i maskinrummet.'

Ingen passagerer eller besætningsmedlemmer er kommet til skade, men skibets passagerer blev bedt om at gøre klar til evakuering. DFDS Seaways oplyser dog, at evakuering ikke er nødvendig og forsikrer, at situationen er under kontrol. Skibet medbringer 294 passagerer, 41 besætningsmedlemmer samt lastbiler og biler.

Det præcise omfang af skaderne på skibet er endnu ukendte og det vides ikke om skibet ved egen kraft kan komme i havn.

I første omgang forlød det ellers i internationale medier, at der var flammer i skibet forårsaget af en eksplosion ombord.

Det oplyser kommunikationschef Rikke Riise ikke er korrekt.

