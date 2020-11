Dansk færge i problemer: Skal reddes i land

Opdateret klokken 22.18: Det forventes, at passagererne er tilbage i havn inden midnat

ÆrøXpressen ligger stille og har været nødt til at kaste sit anker syd for Strynø.

TV2 skriver, at det sker, efter at der udviklede røg i maskinrummet tidligere søndag aften.

Færgen skal bugseres i land, hvor man typisk slæber eller transporterer et transportmiddel, der ikke kan flytte sig ved egen kraft.

Forsvarets Operationscenter oplyser til Ekstra Bladet, at der umiddelbart ikke er nogen fare, og at selskabet selv står for at skaffe den hjælp, den skal få færgen tilbage til en havn.

På MarineTraffics hjemme fremgår det, at færgen var i gang med at sejle mellem Marstal og Rudkøbing, inden den måtte kaste anker.

Til Fyens siger Ærøxpressens direktør, Boye Kromann, at færgen afventer en slæbebåd, der ventes at være nået frem cirka klokken 22.30. Direktøren forventer dermed, at færgen og de 28 passagerer, der er ombord, er i havn i Marstal inden midnat.

Det fremgår af Ærøxpressens hjemmeside, at flere afgange mandag er aflyst på grund af maskinproblemer.

På tirsdag er også flere afgange aflyst, men på grund af teknisk syn fra Søfartsstyrelsen.